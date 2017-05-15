Вяжем джурабы — носочки с этническими узорами

Джурабы вяжутся из толстой теплой пряжи нескольких цветов спицами соответствующего размера. Принцип вязания джураб отличается от привычного вязания носков. Чтобы сделать это правильно предлагаем начинающим рукодельницам посмотреть мастер-класс как вязать джурабы с фото и видео.

Пошаговый мастер-класс

Процесс вязания начинается с мыска джурабы сразу несколькими цветами по соответствующему рисунку. По бокам обычно идут полоски одинаковой ширины, разделяющие верх и низ джурабы. Порядок работы хорошо представлен на фото.

Точками указаны места прибавления, чтобы не изменять ширину полос прибавки выполняются только на верхней и нижней частях.

Поскольку работа начинается снизу, схему орнамента также необходимо начинать читать снизу с центральной части. В данном случае предложена половина симметричного рисунка, поэтому начинается работа с левой части, где идет узор боковой полоски (на фото указано, как начало).

Из материалов потребуется:

шерстяная пряжа нескольких цветов;

чулочные спицы необходимой толщины.

Когда схема выбрана и материалы готовы, приступаем к мастер-классу.

Спицами набирается 20 петель. На фото указано всего 10, но это половина схемы, поэтому набирается вдвое больше. Набирать можно обычным способом, а можно воспользоваться видео уроком, где приводится описание набора специальным методом для джурабы. Если набор производился привычным способом, тогда они разделяются на две спицы через одну.

Провязывается 1 круг с двух сторон, одновременно следя за рисунком согласно схемы (можно сделать два или три круга, если этого требует узор). Потом вводится в работу 3-я и 4-я спицы, для этого спицами поднимается нить в межпетлевом пространстве – по 3 шт. с каждой стороны. Если поднять одну, тогда носик джурабы будет острым. Важно – число петель на этих отрезках должно быть нечетное. Дальше выполняются прибавления по краям верхней и нижней стороны следующим образом:

для острого носка – прибавки делаются через ряд по 1-й петле с каждой стороны вверху и внизу;

для закругленного носка – также, только в каждом ряду. Такое увеличение выполняется до необходимой ширины ноги или до требуемого количества петель по схеме, при этом не надо забывать следить за цветами нитей и вязать согласно схемы. Когда ширина достигнет необходимой величины, в данном случае это 62 петли по кругу, вяжется ровно до середины пятки. Размер от мыска до пятки определяется путем примерки. Продолжается мастер-класс: теперь надо снять половину всех петель на булавку, снимается вся нижняя часть – подошва, и по половинке с боковых полос, всего 31 шт. Вместо них снова набирается такое же количество. Причем требуется уделить внимание узору. Часто на пятке вяжется другой рисунок, а на голенище – третий, но можно все выполнить одинаковым орнаментом. Этот вопрос необходимо решить перед набором новых петель, чтобы ввести в нужном месте нужные цвета ниток. После этого продолжается вывязывание ровного полотна для голенища. Орнамент для него можно выбрать другой, главное правильно подобрать схему, чтобы подходила под имеющееся количество петель и был завершенный рисунок. А также важно сделать красивый переход от одного узора к другому, для этого можно выполнить полосу из одного цвета ниток и потом уже вводить другие в необходимом порядке. Длина голенища полностью зависит от желания рукодельницы. Для джурабы в основном требуется вязать на длину выше середины голени. Верхняя каемка выполняется либо резинкой 1 лицевая х 1 изнаночная, либо вяжется платочная вязка, чередуя все используемые в схеме цвета. Можно также выбрать отдельную схему окантовки. И вязание завершается.

Видео: Как вязать джурабы спицами

Описание вязания пятки джураб

Для этого отложенные петли с булавки переносятся на две чулочные спицы, с другой стороны спицами поднимается такое же количество еще на две. По выбранной схеме надо вязать два полных ряда по кругу. Причем орнамент вяжется с двух сторон – со стороны подошвы и со стороны голени.

Потом начинаются убавления для закругления. Для средней толщины пряжи убавляется по 1-й петле на каждой спице в каждой строчке. Если нить толстая, можно убавки делать через ряд. Обязательно нужно следить за тем, чтобы убавления не испортили узор. В каком месте будет уменьшение не имеет значения (хотя лучшее, чтобы это было не на самом краю), поэтому выбирается место, где не будет заметно соединение петель в одну.Например, если есть боковая полоска, то уменьшать в этом месте вообще не нужно пока это будет возможно, лучше убирать или рядом с полоской, или где-то в другом месте. Когда останется по четыре петли на каждой спице – работа заканчивается и требуется закрыть петли. Для этого они переносятся на две спицы вдоль джурабы (не поперек) и закрываются. Остается выполнить небольшой шов на пятке и все готово, мастер-класс джураб завершен.

Второй носок джураб надо вязать аналогично, повторив все пункты.

Видео: Джурабы и носки вязанные жаккардом